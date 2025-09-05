В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев высказался об участии футболистов петербургской команды в матче сборной Бразилии.

Бразильцы разгромили Чили (3:0) в отборе ЧМ-2026.

Защитник Дуглас Сантос провел всю игру.

Вингер Луис Энрике вышел на замену на 66-й минуте и сделал ассист.

«Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса, отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причeм слева.

Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть.

Удачи в следующем матче, хоть он и ничего не решает», – заявил Медведев.