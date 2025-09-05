Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)

Сборная Бразилии в 17-м туре отбора ЧМ-2026 крупно победила дома Чили. Команда Карло Анчелотти забила три гола.
У Бразилии весь матч провел латераль «Зенита» Дуглас Сантос.
На замену на 66-й минуте у Бразилии вышел зенитовец Луис Энрике. Он сделал голевой пас на Лукаса Пакету.
Бразилия досрочно вышла на ЧМ. Чили досрочно лишился шансов на путевку.
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 17 тур
Бразилия - Чили - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Эстевао, 38; 2:0 - Л. Пакета, 72; 3:0 - Б. Гимарайнс, 76.
Источник: «Бомбардир»