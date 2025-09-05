Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)

Сборная Бразилии в 17-м туре отбора ЧМ-2026 крупно победила дома Чили. Команда Карло Анчелотти забила три гола.

У Бразилии весь матч провел латераль «Зенита» Дуглас Сантос.

На замену на 66-й минуте у Бразилии вышел зенитовец Луис Энрике. Он сделал голевой пас на Лукаса Пакету.

Бразилия досрочно вышла на ЧМ. Чили досрочно лишился шансов на путевку.