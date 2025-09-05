Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)

Сегодня, 06:57
2

Сборная Бразилии в 17-м туре отбора ЧМ-2026 крупно победила дома Чили. Команда Карло Анчелотти забила три гола.

У Бразилии весь матч провел латераль «Зенита» Дуглас Сантос.

На замену на 66-й минуте у Бразилии вышел зенитовец Луис Энрике. Он сделал голевой пас на Лукаса Пакету.

Бразилия досрочно вышла на ЧМ. Чили досрочно лишился шансов на путевку.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 17 тур
Бразилия - Чили - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Эстевао, 38; 2:0 - Л. Пакета, 72; 3:0 - Б. Гимарайнс, 76.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Зенитовец Энрике отреагировал на похвалу от Анчелотти 1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита» 8
Бразильские болельщики взбешены, что тренировки сборной проходят на английском языке
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Россия. Премьер-лига Чили Бразилия Зенит Дуглас Сантос Энрике Луис
Комментарии (2)
cska1948
1757057873
Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0) -------------- Странно, но когда Зенит становится чемпионом, СМИ никогда не дают заголовок, что бразильцы помогли Зениту выиграть чемпионат.
Ответить
andr45
1757068613
ЭНРИКЕ «Носить эту футболку — всегда воплощение мечты» Да уж, футболка сборной Бразилии это вам не столетние рубища «Zenitе») За нее нужно играть, а в «Zenitе» можно и на лавочке посидеть) Реалы всё равно капают)
Ответить
