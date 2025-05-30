ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Конфедерация бразильского футбола (CBF) получила письмо от ФИФА о начале расследования из-за назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

В Международной федерации футбола полагают, что при осуществлении сделки был нарушен один из пунктов регламента детельности футбольных агентов.

«Похоже, что господин Диего Фернандес, в настоящее время не имеющий агентской лицензии, оказывал услуги футбольного агента CBF и тренеру Карло Анчелотти при его переходе из мадридского «Реала» в сборную Бразилии», – говорится в письме.

ФИФА попросила CBF связаться с Фернандесом и дать некоторые разъяснения по этому делу.

«CBF сообщает, что условия, связанные с переговорами о найме Карло Анчелотти и его тренерского штаба, содержат положения о конфиденциальности и были разработаны бывшим руководством организации. Текущая администрация проводит внутреннюю проверку ситуации», – говорится в ответном заявлении бразильской конфедерации.

Сторона Диего Фернандеса заявила, что контракт Анчелотти был заключен в полном соответствии с требованиями ФИФА и CBF.

Она также выступила с разъяснениями статуса агента: «Диего формально действовал в качестве консультанта из-за сжатых сроков переговоров, что было несовместимо с процессом регистрации в качестве футбольного агента в ФИФА. По завершении переговоров Диего подаст заявку на регистрацию, чтобы после этого он мог получить справедливую оплату за посредничество».

Сообщается, что пункт о выплате посреднику 1,2 миллиона евро включен прямо в текст контракта Анчелотти, а не является отдельным документом. При этом это не делает соглашение недействительным.