ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Конфедерация бразильского футбола (CBF) получила письмо от ФИФА о начале расследования из-за назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.
В Международной федерации футбола полагают, что при осуществлении сделки был нарушен один из пунктов регламента детельности футбольных агентов.
«Похоже, что господин Диего Фернандес, в настоящее время не имеющий агентской лицензии, оказывал услуги футбольного агента CBF и тренеру Карло Анчелотти при его переходе из мадридского «Реала» в сборную Бразилии», – говорится в письме.
ФИФА попросила CBF связаться с Фернандесом и дать некоторые разъяснения по этому делу.
«CBF сообщает, что условия, связанные с переговорами о найме Карло Анчелотти и его тренерского штаба, содержат положения о конфиденциальности и были разработаны бывшим руководством организации. Текущая администрация проводит внутреннюю проверку ситуации», – говорится в ответном заявлении бразильской конфедерации.
Сторона Диего Фернандеса заявила, что контракт Анчелотти был заключен в полном соответствии с требованиями ФИФА и CBF.
Она также выступила с разъяснениями статуса агента: «Диего формально действовал в качестве консультанта из-за сжатых сроков переговоров, что было несовместимо с процессом регистрации в качестве футбольного агента в ФИФА. По завершении переговоров Диего подаст заявку на регистрацию, чтобы после этого он мог получить справедливую оплату за посредничество».
Сообщается, что пункт о выплате посреднику 1,2 миллиона евро включен прямо в текст контракта Анчелотти, а не является отдельным документом. При этом это не делает соглашение недействительным.
- Спустя три дня после назначения Анчелотти, суд отстранил Эдналдо Родригеса от должности президента CBF. Его подозревают в подделке подписи в ходе прошлых выборов главы конфедерации.
- Предполагается, что контракт 65-летнего Анчелотти с CBF будет действовать до конца ЧМ-2026.