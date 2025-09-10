Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Эквадора дома победила Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эннер Валенсия с пенальти на 45+13-й минуте. Изначально ко времени первого тайма были добавлены 6 минут, но в итоге они растянулись из-за вмешательства ВАР.

Защитник «Локомотива» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес остался в запасе.

Форвард гостей Лионель Месси не играл.

Аргентина прервала беспроигрышную серию из 6 матчей подряд. Команда закончила отбор на ЧМ в Южной Америке на 1-м месте с 38 очками.

Эквадор в ходе квалификации на ЧМ проиграл только 2 матча из 18. Беспроигрышная серия сборной достигла 11 встреч подряд.

Эквадор занял в южноамериканском отборе 2-е место с 29 очками. При этом еще до старта со сборной были сняты 3 очка.