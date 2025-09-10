Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору

Сегодня, 07:48

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Эквадора дома победила Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эннер Валенсия с пенальти на 45+13-й минуте. Изначально ко времени первого тайма были добавлены 6 минут, но в итоге они растянулись из-за вмешательства ВАР.

Защитник «Локомотива» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес остался в запасе.

Форвард гостей Лионель Месси не играл.

Аргентина прервала беспроигрышную серию из 6 матчей подряд. Команда закончила отбор на ЧМ в Южной Америке на 1-м месте с 38 очками.

Эквадор в ходе квалификации на ЧМ проиграл только 2 матча из 18. Беспроигрышная серия сборной достигла 11 встреч подряд.

Эквадор занял в южноамериканском отборе 2-е место с 29 очками. При этом еще до старта со сборной были сняты 3 очка.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 18 тур
Эквадор - Аргентина - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Э. Валенсия, 45+13 (с пенальти).
Удаления: М. Кайседо, 50 (вторая ж.к) - Н. Отаменди, 31.
Таблица турнира

Еще по теме:
Роналду опередил Месси по важному показателю
Роналду остался 1 гол до нового рекорда 4
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Интер Майами Аргентина Эквадор Месси Лионель
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
5 сентября
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
5 сентября
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
5 сентября
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
4 сентября
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
28 августа
1
Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026
31 июля
4
Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026
11 июня
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
11 июня
4
Отбор ЧМ-2026. Аргентина с Месси не смогла победить Колумбию на «Монументале» (1:1)
11 июня
Только одна сборная вышла на все 23 чемпионата мира
11 июня
Бразилия Анчелотти вышла на ЧМ-2026
11 июня
6
Будущий новичок «Реала» побил рекорд сборной Аргентины
6 июня
Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию
6 июня
4
Винисиус оценил дебютный матч Анчелотти в Бразилии
6 июня
1
Анчелотти прокомментировал 0:0 Бразилии в своем дебютном матче
6 июня
Аргентина победила Чили и вышла на ЧМ-2026 с первого места в группе
6 июня
Бразилия не смогла забить Эквадору в первом матче Анчелотти
6 июня
3
ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии
30 мая
Опубликован состав сборной Бразилии на первые матчи при Анчелотти
27 мая
2
Анчелотти может вернуть трех игроков в сборную Бразилии
12 мая
4
Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров
12 мая
1
Названо условие, при котором Анчелотти еще может возглавить сборную Бразилии
1 мая
Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии
9 апреля
6
Экс-тренер «Зенита» хочет возглавить сборную Бразилии
4 апреля
Моуринью может возглавить сборную Бразилии
4 апреля
4
Сборная Бразилии определила еще одного кандидата на пост главного тренера
3 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 