Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026

Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026

Вчера, 11:47
1

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о шансах команды на чемпионате мира-2026.

«Судя по игре команды, я абсолютно уверен в ее успешном выступлении на чемпионате мира и в том, что она будет бороться в каждом матче.

[Выиграть титул чемпиона мира в шестой раз] это наша цель. Думаю, что мы хорошо выступим на чемпионате мира», – сказал Анчелотти.

  • Минувшей ночью Бразилия потерпела первое поражение после прихода итальянца на пост главного тренера сборной – от Боливии (0:1).
  • Команда закончила отбор ЧМ-2026 в Южной Америке на 5-м месте с 28 очками после 18 матчей.

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти 1
Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?» 10
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Анчелотти Карло
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1757494263
Всё дело в Сантосе и Энрике. Сельдерей приготовил новых чемпионов мира. :))))
Ответить
Главные новости
Уголовка Смолова, «Спартак» готовит обмен с «Ювентусом», ЦСКА хочет купить Баринова, новые клубы Севикяна и Эриксена и другие новости
00:23
Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин
00:05
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону
Вчера, 23:40
1
ФотоБекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой
Вчера, 23:07
1
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
Вчера, 22:30
1
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
6
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
Вчера, 22:03
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
1
Медведев назвал лучшего игрока РПЛ – это не зенитовец
Вчера, 21:09
2
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
Вчера, 21:00
6
Все новости
Все новости
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Вчера, 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
Вчера, 11:47
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
Вчера, 08:15
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
Вчера, 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
Вчера, 07:48
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
5 сентября
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
5 сентября
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
5 сентября
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
5 сентября
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
4 сентября
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
28 августа
1
Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026
31 июля
4
Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026
11 июня
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
11 июня
4
Отбор ЧМ-2026. Аргентина с Месси не смогла победить Колумбию на «Монументале» (1:1)
11 июня
Только одна сборная вышла на все 23 чемпионата мира
11 июня
Бразилия Анчелотти вышла на ЧМ-2026
11 июня
6
Будущий новичок «Реала» побил рекорд сборной Аргентины
6 июня
Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию
6 июня
4
Винисиус оценил дебютный матч Анчелотти в Бразилии
6 июня
1
Анчелотти прокомментировал 0:0 Бразилии в своем дебютном матче
6 июня
Аргентина победила Чили и вышла на ЧМ-2026 с первого места в группе
6 июня
Бразилия не смогла забить Эквадору в первом матче Анчелотти
6 июня
3
ФИФА расследует назначение Анчелотти в сборную Бразилии
30 мая
Опубликован состав сборной Бразилии на первые матчи при Анчелотти
27 мая
2
Анчелотти может вернуть трех игроков в сборную Бразилии
12 мая
4
Сменился главный фаворит ЧМ-2026 у букмекеров
12 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 