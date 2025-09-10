Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о шансах команды на чемпионате мира-2026.

«Судя по игре команды, я абсолютно уверен в ее успешном выступлении на чемпионате мира и в том, что она будет бороться в каждом матче.

[Выиграть титул чемпиона мира в шестой раз] это наша цель. Думаю, что мы хорошо выступим на чемпионате мира», – сказал Анчелотти.