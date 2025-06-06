Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию

В Бразилии подсчитали, сколько жевательных резинок Карло Анчелотти использовал во время своего дебютного матча во главе сборной. Матч 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 против Эквадора (0:0) стал первым для итальянского специалиста на посту главного тренера бразильской команды.

По данным репортeра Карлоса Жила, за игру Анчелотти сжевал восемь жвачек – пять в первом тайме и три после перерыва.