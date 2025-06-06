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  • Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию

Подсчитано количество жвачек, сжеванных Анчелотти в дебютном матче за Бразилию

6 июня 2025, 13:00
4

В Бразилии подсчитали, сколько жевательных резинок Карло Анчелотти использовал во время своего дебютного матча во главе сборной. Матч 15-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 против Эквадора (0:0) стал первым для итальянского специалиста на посту главного тренера бразильской команды.

По данным репортeра Карлоса Жила, за игру Анчелотти сжевал восемь жвачек – пять в первом тайме и три после перерыва.

  • Бразилия занимает 4-е место в южноамериканском отборе, имея на счету 22 очка.
  • Следующий матч команда проведeт 11 июня против Парагвая.

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Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Эквадор Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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ilich55
1749204668
И откуда знает Globo сколько жевательных резинок Карло Анчелотти использовал? Сюда по результату Анчелотти не жвачки жевал, а собственные сопли.
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Spartak_forv@
1749213941
Вот он,апофеоз спортивной журналистики
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k611
1749220044
Игра видимо не особо смотрелась, раз они жвачки считали...
Ответить
миша-мишин-google
1749275075
Не помогло
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