Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС

Сегодня, 14:16

Бывший футболист сборной США и МЛС Алан Гордон рассказал о перепалке между двумя аргентинскими футболистами, выступающими в североамериканской лиге.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси якобы угрожал вингеру «Сиэтл Саундерс» Педро де ла Веге во время финала Кубка лиг.

«Помните, как у них была стычка во время матча? Месси сказал ему в лицо: «Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там». Он фактически внес его в черный список прямо на поле. Вот что было. На мой взгляд, это отвратительно», – рассказал Гордон, добавив, что получил информацию из надежного источника.

  • В финале Кубка лиг «Сиэтл Саундерс» победил со счетом 3:0.
  • В одном из игровых инцидентов де ла Вега ввязался в перепалку с Месси и другим аргентинцем из «Интер Майами» Родриго Де Паулем.
  • 24-летний де ла Вега ранее выступал за олимпийскую и молодежную сборную Аргентины, но за первую команду не играл.

«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026 1
Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиг
Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ США. МЛС Сиэтл Интер Майами Месси Лионель Гордон Алан де ла Вега Педро
