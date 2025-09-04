Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС

Бывший футболист сборной США и МЛС Алан Гордон рассказал о перепалке между двумя аргентинскими футболистами, выступающими в североамериканской лиге.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси якобы угрожал вингеру «Сиэтл Саундерс» Педро де ла Веге во время финала Кубка лиг.

«Помните, как у них была стычка во время матча? Месси сказал ему в лицо: «Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там». Он фактически внес его в черный список прямо на поле. Вот что было. На мой взгляд, это отвратительно», – рассказал Гордон, добавив, что получил информацию из надежного источника.