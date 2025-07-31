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  • Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026

Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026

Сегодня, 21:58
1

Бразильские фанаты, возможно, столкнутся с проблемами во время следующего чемпионата мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на американскую территорию из-за дипломатической напряженности в отношениях между странами.

Уже сейчас бразильцы испытывают трудности с оформлением виз, а за год ситуация может усугубиться вплоть до полного визового запрета.

Бразильская футбольная конфедерация знает о возможных ограничениях и ждет развития событий.

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Источник: CNN Brasil
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия
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Комментарии (1)
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позор
1753989258
инфантина всё проглотит. сидел с трампом на финале кчм как пришибленный. ручками в стороны разведёт перед бразилами и скажет "ну вот так, потому что, я тут не при делах"
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