Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бразильские фанаты, возможно, столкнутся с проблемами во время следующего чемпионата мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не пустить болельщиков сборной Бразилии на американскую территорию из-за дипломатической напряженности в отношениях между странами.

Уже сейчас бразильцы испытывают трудности с оформлением виз, а за год ситуация может усугубиться вплоть до полного визового запрета.

Бразильская футбольная конфедерация знает о возможных ограничениях и ждет развития событий.