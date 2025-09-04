Введите ваш ник на сайте
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу

4 сентября, 12:49
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приглашении защитника команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

– Дуглас Сантос уже снова легионер?

– Будем решать проблему по мере поступления. На сегодня он игрок сборной Бразилии. Сбылась мечта его жизни, причем приглашение пришло, когда он уже меньше всего его ждал. Человек добился этого своим трудом. Нам это может усложнить задачу, но просто будем менять вводные данные.

– Почему Лусиано Гонду играет меньше, чем в прошлом году?

– Он играет и забивает. Если вы только про чемпионат, то разные периоды бывают у всех. На сегодня те, кто и играют больше, в определенных аспектах сильнее.

Лусиано будет играть и много. Не сомневаюсь, что он наберет кондиции. В прошлом сезоне он выглядел свежо, сейчас этого не хватает. Не все получается. Но он трудяга, фанат своего дела, в том числе и на тренировках. Будет играть.

  • Осенью 2024 года Дуглас Сантос получил гражданство РФ. После начала выступлений за сборную Бразилии 31-летний защитник снова будет считаться легионером в РПЛ.
  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 9 матчей за «Зенит», забил 1 гол, сделал 1 передачу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Дуглас Сантос Гонду Лусиано Семак Сергей
andrei-sarap-yandex
1756989768
САНТОСа на скамейку или срочно продать этот неликвид.....ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
