Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приглашении защитника команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

– Дуглас Сантос уже снова легионер?

– Будем решать проблему по мере поступления. На сегодня он игрок сборной Бразилии. Сбылась мечта его жизни, причем приглашение пришло, когда он уже меньше всего его ждал. Человек добился этого своим трудом. Нам это может усложнить задачу, но просто будем менять вводные данные.

– Почему Лусиано Гонду играет меньше, чем в прошлом году?

– Он играет и забивает. Если вы только про чемпионат, то разные периоды бывают у всех. На сегодня те, кто и играют больше, в определенных аспектах сильнее.

Лусиано будет играть и много. Не сомневаюсь, что он наберет кондиции. В прошлом сезоне он выглядел свежо, сейчас этого не хватает. Не все получается. Но он трудяга, фанат своего дела, в том числе и на тренировках. Будет играть.