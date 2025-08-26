В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтану высказался о вызове на сбор национальной команды защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
«Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец. На данный момент это все, что есть», – сказал Каэтану, не уточнив, сделал ли игрок окончательный выбор между национальными командами.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. У него есть гражданство РФ. Дуглас Сантос также однажды попадал в расширенный список игроков сборной России.
Источник: РИА «Новости»