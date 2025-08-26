Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса

В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса

Сегодня, 12:35
9

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтану высказался о вызове на сбор национальной команды защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец. На данный момент это все, что есть», – сказал Каэтану, не уточнив, сделал ли игрок окончательный выбор между национальными командами.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. У него есть гражданство РФ. Дуглас Сантос также однажды попадал в расширенный список игроков сборной России.

Еще по теме:
Символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом» 2
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Россия Дуглас Сантос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1756201301
Прическу во время перелёта не испортит?
Ответить
Коста008
1756203066
Ничего удивительного не вижу, у Сантоса есть свои сильные качества, которые у нас в чемпионате хорошо знают. Анчелотти, очевидно, заинтересован в Жерсоне, а вместе с ним легко скауты национальной сборной могли порекомендовать и других игроков Зенита, того же Сантоса и Энрике. Для расширенного состава это нормально, а там Карло уже будет смотреть, кто нужен, а кого отсеять.Единственное, Зенит конечно сейчас может занервничать, так как Сантос благодаря паспорту не считается легом, а если Карло его заиграет, то Сантос, насколько я понимаю, уже легом станет и тогда Семак вынужден будет либо Алипа в защиту ставить, либо выпускать в старт железно Мостового или Глушенкова, либо играть с Соболевым на острие - как говорится выбирайте сами, какой вариант предпочтительнее
Ответить
VVM1964
1756204099
РОССИЯНИН в сборной БРАЗИЛИИ !!! - чем не повод для гордости !!!)))...
Ответить
andr45
1756206155
Дождались! Простой русский парнишка из питерских фавел, дорос до сборной Бразилии!
Ответить
boris63
1756208870
Конечно этот "расиянин" выберет сборную Бразилии.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756211728
вызовут на одну игру и всё...он сдал...надо его продать пока спрос есть....зачем его держать и ЗДЕЛАРА тоже...БАРИОСу тоже на выход пора стареет и не может обострять игру...н
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
16:30
В «Акроне» объяснили отказ от Смолова
15:45
В «Пари НН» прокомментировали ситуацию, что команда стала «бомжом»
15:26
1
Букмекеры заподозрили неладное перед матчем «Ахмат» – «Рубин»
15:05
Дзюба назвал тренера, который приведет «Спартак» к трофею
14:45
7
Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»
14:27
5
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
14:19
6
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
13:40
8
Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты
13:33
9
Радимов – о клубе РПЛ: «Снова играли как девочки»
13:20
3
Все новости
Все новости
Гайич обматерил партнеров по ЦСКА
16:46
Дзюба боится возвращения России в еврокубки: «Нас там вынесут»
16:14
1
Мостовой остро отреагировал на решение «Пари НН» не брать его на работу
16:08
«Пари НН» – о желании Мостового возглавить клуб: «Пусть начнет с команд поменьше»
15:53
1
Будущий соперник России проиграл дома Ливану
15:40
«Динамо» открывает школу в Буркина-Фасо
15:18
1
КДК не сможет наказать губернатора Федорищева за попытку ворваться в судейскую
14:57
Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»
14:27
5
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
14:19
6
В «Ростове» определелись с будущим главного тренера
14:13
Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»
13:58
4
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
13:40
8
Названа причина отказа «Спартака» от Куэсты
13:33
9
Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
13:27
Радимов – о клубе РПЛ: «Снова играли как девочки»
13:20
3
Бабаев рассказал, чем Челестини приятно удивил ЦСКА во время поиска тренера
13:11
1
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
12:35
9
«Спартак» принял решение по Куэсте
12:02
13
Осинькин сказал, есть ли у него предложения по работе
11:46
2
ФотоСоболев ждет пополнения в семье
11:17
6
Джон Джон может перейти в «Зенит»
10:50
11
«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»
10:30
1
Решения Семака по составу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» назвали смелыми
10:18
3
В «Алавесе» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Динамо»
10:00
Экс-игрок ЦСКА похвалил игру «Спартака» при Станковиче в последних турах
09:45
2
«Рубин» работает над трансфером форварда из Ла Лиги
09:30
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса
09:18
15
Агент защитника «Ромы» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
09:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 