Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии в матче отбора ЧМ-2026 с Чили (3:0).

«Я про Дугласа всe уже прочитал. Он техничен, как все бразильцы, но уже в 19 лет попал в «Удинезе», в 22 года выиграл Олимпиаду.

Но ему очень помог в футбольном становлении «Гамбург». Немецкий футбол жeсткий по определению: силовая борьба, игра на опережение. Три сезона бразилец поварился в Бундеслиге, заматерел – и после этого его пригласил «Зенит». Я тогда ещe комментировал и сразу заметил в нeм эту немецкую закалку.

Уже в этом сезоне Дуглас подвeл команду, удалившись за две карточки в матче со «Спартаком». К счастью для «Зенита», сыграли вничью. Я к тому, что у Дугласа с начала сезона чувствовалась какая-то несобранность, небрежность. Со многими бразильцами это происходит – то ли отсутствие конкуренции сказывается, то ли довольствуются малым. Но когда Карло Анчелотти позвал Дугласа в сборную, он потрясающий матч выдал за «Зенит».

А сейчас Сантос провeл весь матч за Бразилию, у него оценка – 7,8. И такую же получил Энрике, который вышел во втором тайме и сделал голевой пас. Молодцы. Но теперь у «Зенита» вырисовывается огромная проблема.

10 сентября Бразилия играет в Боливии. Им нужно обязательно побеждать. А Боливия расположена на высоте 3 600 метров над уровнем моря. Стадион – в высокогорье. Там все задыхаются: не хватает кислорода. Но самое страшное даже не это, а перелeт. 14-го «Зенит» играет принципиальнейший матч – может быть, самый сложный на этом отрезке.

Там дальше ещe «Краснодар» идeт, но он всем хорошо известен. А вот «Балтика» – загадочная команда. И с ней «Зениту» играть в Калининграде. А сколько Дугласу с Энрике лететь до России из Боливии? Плюс время на реакклиматизацию. В каком они будут состоянии к 14-му числу? А ведь это ведущие игроки», – сказал Орлов.