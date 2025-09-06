Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»

6 сентября, 20:08
8

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии в матче отбора ЧМ-2026 с Чили (3:0).

«Я про Дугласа всe уже прочитал. Он техничен, как все бразильцы, но уже в 19 лет попал в «Удинезе», в 22 года выиграл Олимпиаду.

Но ему очень помог в футбольном становлении «Гамбург». Немецкий футбол жeсткий по определению: силовая борьба, игра на опережение. Три сезона бразилец поварился в Бундеслиге, заматерел – и после этого его пригласил «Зенит». Я тогда ещe комментировал и сразу заметил в нeм эту немецкую закалку.

Уже в этом сезоне Дуглас подвeл команду, удалившись за две карточки в матче со «Спартаком». К счастью для «Зенита», сыграли вничью. Я к тому, что у Дугласа с начала сезона чувствовалась какая-то несобранность, небрежность. Со многими бразильцами это происходит – то ли отсутствие конкуренции сказывается, то ли довольствуются малым. Но когда Карло Анчелотти позвал Дугласа в сборную, он потрясающий матч выдал за «Зенит».

А сейчас Сантос провeл весь матч за Бразилию, у него оценка – 7,8. И такую же получил Энрике, который вышел во втором тайме и сделал голевой пас. Молодцы. Но теперь у «Зенита» вырисовывается огромная проблема.

10 сентября Бразилия играет в Боливии. Им нужно обязательно побеждать. А Боливия расположена на высоте 3 600 метров над уровнем моря. Стадион – в высокогорье. Там все задыхаются: не хватает кислорода. Но самое страшное даже не это, а перелeт. 14-го «Зенит» играет принципиальнейший матч – может быть, самый сложный на этом отрезке.

Там дальше ещe «Краснодар» идeт, но он всем хорошо известен. А вот «Балтика» – загадочная команда. И с ней «Зениту» играть в Калининграде. А сколько Дугласу с Энрике лететь до России из Боливии? Плюс время на реакклиматизацию. В каком они будут состоянии к 14-му числу? А ведь это ведущие игроки», – сказал Орлов.

  • Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, провел свой 1-й матч за сборную Бразилии и снова будет считаться легионером в РПЛ.
  • Матч «Балтика» – «Зенит» в 8-м туре РПЛ пройдет 14 сентября и начнется в 17:00 мск.

Еще по теме:
Орлов сравнил Талалаева c Лобановским 7
Орлов назвал Глушенкова близким по типажу к Марадоне и Месси 48
Орлов заявил об улучшении поведения Станковича 11
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Бразилия Дуглас Сантос Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1757178987
Семак проблема Зенита большая
Ответить
DMитрий
1757179071
Мля Гена... Огромная проблема, это когда в 23.00 пятницы, ты едешь в багажнике в сторону кладбища. А это просто схемо-тактическая ситуация, которая просто решается с таким набором игроков. Старый, - не нагоняй!
Ответить
qawzsexdr
1757179382
Скамейка для чего, спрашивается. А Энрике, в этом сезоне ни то ни сё
Ответить
АК 68
1757179534
Сб. Бразилии уже на ЧМ, и ей уже ничего не надо, так что этот матч для них будет проходной.
Ответить
silwio53
1757183790
У Зенита образуется "черная дыра"...
Ответить
TOMSON
1757191493
Вопрос уставших игроков после сборных не первый год решается. И это проблема не только Зенита, но и всех лидеров чемпионата. Опять же после ковидного года, когда команда жила в самолете, все эти методики восстановления хорошо отработаны.
Ответить
Вжыхъ
1757196191
Да нормально, пенальти решают! А забить там многие могут. В крайнем случае поставят столько, сколько надо будет.
Ответить
FWSPM
1757228693
какая проблема ? есть рома навесов и месси глушков
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
13:29
3
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
2
В «МЛ Витебск» назвали историческим день матча со «Спартаком»
12:10
3
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов
11:41
2
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
11:07
11
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»
10:12
6
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
10:04
1
ВидеоКисляк прокомментировал дебютный гол за Россию
09:53
ВидеоНа «ВТБ Арене» за неделю до «Динамо» – «Спартак» прошел регбийный матч
09:43
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 8-го тура РПЛ
09:31
15
Медина трогательно попрощался с Россией
09:18
1
Радимов признался, что бросил пить
09:01
21
Круговой – после матча с Катаром: «Кислого – с голом, Луку – с дебютом»
08:40
ФотоОпределен лучший игрок матча Катар – Россия
08:19
1
Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков
00:23
6
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Вчера, 23:35
10
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Вчера, 23:25
8
Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»
Вчера, 23:12
4
ВидеоРоссия забила Катару в стиле «Барселоны»
Вчера, 23:01
3
Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»
Вчера, 22:44
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Вчера, 22:31
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Вчера, 22:20
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
Вчера, 21:51
1
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
Вчера, 21:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 