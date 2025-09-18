Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что не планировал выступать за сборную России даже после получения российского пспортаа.
«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», – сказал Дуглас Сантос.
- Футболист получил паспорт РФ в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому в РПЛ защитник не считался легионером.
- Он попал в расширенный состав национальной команды России на сбор в марте 2025-го, но в итоговую заявку включен не был.
- Затем 31-летнего футболиста пригласили в сборную Бразилии, за которую он дебютировал 5 сентября. Теперь Дуглас Сантос снова считается легионером в РПЛ.
Источник: ТАСС