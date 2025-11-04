Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико

Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико

Вчера, 00:24

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 10-го тура Примеры против «Барселоны» (2:1).

  • Нападающий резко отреагировал на замену в Эль Класико.
  • Он отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо и ушел сразу в раздевалку, но потом вернулся на скамейку запасных.
  • Расстроенный Винисиус кричал, что покинет «Реал».

«Я разговаривал с Винисиусом об этом инциденте, о его реакции. Думаю, что он совершил ошибку. Я сказал ему об этом.

У нас с Винисиусом очень хорошие отношения. Когда что-то происходит, мы держим друг друга в курсе событий.

Он очень важный игрок, и у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе с его тренером. Винисиус извинился, и этот вопрос закрыт», – заявил Анчелотти.

Еще по теме:
В Испании выпустили плачущую куклу по имени Винисиус 5
Винисиус нарядился в костюм клоуна 3
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом 1
Источник: AS
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Реал Барселона Винисиус Анчелотти Карло Алонсо Хаби
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
2
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
14:48
6
Все новости
Все новости
Фото«Моя конфетка»: отец Ямаля женится на 23-летней девушке
13:12
8
В Испании сообщили о желании Флика покинуть «Барселону»
08:45
Стало известно, сыграет ли Захарян в ближайшем матче «Сосьедада»
Вчера, 20:55
Филипе Луис назвал лучшего футболиста в истории: «Пока никто и близко не подобрался»
Вчера, 17:20
5
Рафинья взбесился из-за непопадания в символическую сборную 2025 года от FIFPro
Вчера, 15:15
1
«Барселона» предложит обмен игроками с участием Холанда
Вчера, 14:38
4
ФотоЛевандовски изменил имидж ради участия в благотворительной акции
Вчера, 00:48
2
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
Вчера, 00:24
Форвард «Реала» Эндрик выбрал новый клуб
3 ноября
2
Мостовой выпал из топ-3 «Сельты» по важному показателю
3 ноября
3
Стало известно, почему Ямаль расстался с девушкой
3 ноября
3
Примера. «Барселона» переиграла «Эльче» (3:1), отставание от «Реала» – 5 очков
2 ноября
ВидеоВ Испании выпустили плачущую куклу по имени Винисиус
2 ноября
5
Кейн может перебраться в Примеру
2 ноября
3
Жесткая провокация Пике в адрес «Реала»
2 ноября
2
«Барса» опасается, что проблемы Ямаля с пахом могут быть хроническими
2 ноября
ВидеоЛевандовски заставил Щесны целовать свою бутсу
2 ноября
1
Подробности новой травмы Захаряна
2 ноября
12
Тренер «Сосьедада» объяснил обратную замену Захаряна
2 ноября
Примера. Дубль Мбаппе позволил «Реалу» разгромить «Валенсию» (4:0)
2 ноября
5
Захарян получил новую травму
1 ноября
6
Самый дорогой игрок мира расстался с девушкой
1 ноября
11
Фанат «Реала» умер от сердечного приступа после незабитого пенальти Мбаппе в Эль Класико
1 ноября
1
Мбаппе назвал свой самый памятный гол
1 ноября
Стало известно, как тренировался Ямаль после травмы паха
1 ноября
Мбаппе ответил, сможет ли он превзойти Роналду
1 ноября
1
Мбаппе сравнил «Реал» и «ПСЖ»
1 ноября
ФотоВинисиус нарядился в костюм клоуна
31 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 