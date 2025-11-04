Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 10-го тура Примеры против «Барселоны» (2:1).

Нападающий резко отреагировал на замену в Эль Класико.

Он отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо и ушел сразу в раздевалку, но потом вернулся на скамейку запасных.

Расстроенный Винисиус кричал, что покинет «Реал».

«Я разговаривал с Винисиусом об этом инциденте, о его реакции. Думаю, что он совершил ошибку. Я сказал ему об этом.

У нас с Винисиусом очень хорошие отношения. Когда что-то происходит, мы держим друг друга в курсе событий.

Он очень важный игрок, и у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе с его тренером. Винисиус извинился, и этот вопрос закрыт», – заявил Анчелотти.