Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Галактикос».

– Кто из «Галактикос» лучший?

– Бекхэм. Конечно, это Бекхэм. Зидан был топовым игроком, он был лучшим, но Бекхэм был моим близким другом, примером для подражания, лучшим на тренировках, лучшим во время матчей, постоянно бегал, отдавал невероятные передачи. Он старался изо всех сил.

Что бы люди ни говорили про Роналдо, Зизу, Рауля, Фигу, Морьентеса, Мичела Сальгадо, за четыре года существования «Галактикос», Бекхэм был самым стабильным игроком, лучшим.

Зидан был топ-игроком и оставался на вершине, но Бекхэм работал на команду. Он атаковал, защищался, отдавал передачи, делал все, что команде было необходимо. То, чего не видела публика, но то, что видели мы все в команде. Он был особенным футболистом. Он играл для команды, а не для фанатов. В этом разница между ним и другими.