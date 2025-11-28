Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»

Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»

Сегодня, 21:26
3

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Галактикос».

– Кто из «Галактикос» лучший?

– Бекхэм. Конечно, это Бекхэм. Зидан был топовым игроком, он был лучшим, но Бекхэм был моим близким другом, примером для подражания, лучшим на тренировках, лучшим во время матчей, постоянно бегал, отдавал невероятные передачи. Он старался изо всех сил.

Что бы люди ни говорили про Роналдо, Зизу, Рауля, Фигу, Морьентеса, Мичела Сальгадо, за четыре года существования «Галактикос», Бекхэм был самым стабильным игроком, лучшим.

Зидан был топ-игроком и оставался на вершине, но Бекхэм работал на команду. Он атаковал, защищался, отдавал передачи, делал все, что команде было необходимо. То, чего не видела публика, но то, что видели мы все в команде. Он был особенным футболистом. Он играл для команды, а не для фанатов. В этом разница между ним и другими.

  • Бекхэм играл за «Реал» с 2003 по 2007 год.
  • Он провел 159 матчей и забил 52 гола во всех турнирах.
  • Англичанин выиграл два трофея: чемпионат и Суперкубок Испании.

Еще по теме:
«Реал» отказался от подписания защитника «Ливерпуля»
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Источник: ютуб-канал Джона Оби Микела
Испания. Примера Реал Бекхэм Дэвид Карлос Роберто
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1764354902
Любопытная точка зрения. Как то Зидан на ум сразу приходит. Роберто Карлос сам конечно топ. Удары со штрафных отдельная тема.
Ответить
Главные новости
Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»
22:14
5
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
21:26
3
Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м
21:16
1
«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина
21:08
Экс-игрока «Зенита» рассмешила новость о 120 миллионах для Батракова
20:56
3
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
20:28
7
Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня
20:16
7
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
19:50
10
Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ
19:36
Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Посадили в золотую клетку с трофеями»
19:24
2
Все новости
Все новости
«Реал» отказался от подписания защитника «Ливерпуля»
11:53
Хаби Алонсо отреагировал на слухи об увольнении из «Реала»
26 ноября
Левандовски ответил на предложение перейти в другой европейский клуб
25 ноября
Три звездных игрока «Реала» недовольны Алонсо
25 ноября
ФотоМбаппе получил трофей Пичичи
25 ноября
Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Хаби Алонсо
25 ноября
Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду
24 ноября
6
Винисиус огласил Пересу свое решение по будущему в «Реале»
24 ноября
4
В Испании раскрыли проблемы Хаби Алонсо в «Реале»
24 ноября
1
Примера. «Реал» потерял очки с «Эльче», вырвав ничью в концовке
24 ноября
5
Фото«Бетис» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов
23 ноября
Фото«Реал» оконфузился, спутав действующего футболиста с погибшим братом Жоты
23 ноября
1
Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»
23 ноября
Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»
22 ноября
В Испании оценили перспективы Карпина найти работу в Примере
22 ноября
1
Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны»
21 ноября
4
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»
21 ноября
1
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб
20 ноября
1
Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду
20 ноября
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
20 ноября
1
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»
20 ноября
2
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
19 ноября
1
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
19 ноября
4
Защитник «Реала» получил травму в сборной
19 ноября
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
18 ноября
5
«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»
17 ноября
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
17 ноября
1
В «Реале» произойдет громкая отставка
14 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 