Флик прокомментировал игру «Барселоны» с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги домашнего матча 19-го тура Примеры с «Атлетико» (3:1).
«Думаю, наша игра была на совершенно другом уровне. Мы встречались с отличной командой. Мы боролись вместе – вот, что я увидел. Это было потрясающе, фантастика.
Я очень доволен. Важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены. Мы больше контролировали игру, создавали больше пространства. Это очень радует.
Рафинья – очень важный игрок для нас. Его возвращение – это здорово для команды. Мы видели это сегодня, но мы видели это и в прошлом матче. Я очень рад.
Всегда приятно получить заряд уверенности в себе в матче с такой командой, как «Атлетико», – сказал Флик.
- Голы у «Барселоны» забили Рафинья на 16-й минуте, Дани Ольмо на 65-й и Ферран Торрес на 90+6-й. У «Атлетико» отличился Алекс Баэна на 19-й.
- Игра была перенесена с начала января на более ранний срок из-за участия команд в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.
Источник: Marca