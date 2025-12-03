Флик прокомментировал игру «Барселоны» с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги домашнего матча 19-го тура Примеры с «Атлетико» (3:1).

«Думаю, наша игра была на совершенно другом уровне. Мы встречались с отличной командой. Мы боролись вместе – вот, что я увидел. Это было потрясающе, фантастика.

Я очень доволен. Важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены. Мы больше контролировали игру, создавали больше пространства. Это очень радует.

Рафинья – очень важный игрок для нас. Его возвращение – это здорово для команды. Мы видели это сегодня, но мы видели это и в прошлом матче. Я очень рад.

Всегда приятно получить заряд уверенности в себе в матче с такой командой, как «Атлетико», – сказал Флик.