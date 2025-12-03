Основной полузащитник «Барселоны» получил травму

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил вывих левого плеча в домашнем матче 19-го тура Примеры с «Атлетико» (3:1).
Он неудачно упал после забитого гола на 65-й минуте и не смог продолжить игру. На 67-й минуте его заменил Ферран Торрес.
Ожидается, что Ольмо пропустит не менее четырех недель, а значит больше не сыграет за «Барселону» в этом году. Точные сроки восстановления будут известны после дополнительного обследования.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел за «блауграну» 17 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- До конца года «Барселона» сыграет с «Бетисом», «Осасуной» и «Вильярреалом» в чемпионате Испании, а также с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.
Источник: As