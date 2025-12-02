Ямаль рассказал о своих проблемах из-за известности в 18 лет

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос по поводу своей известности в возрасте 18 лет.
«Трудно вести себя как обычный 18-летний. Даже если бы я захотел, то не смог бы. Дети идут домой из школы. Я же иду на тренировки с фотографами перед моим домом, а дети на улице ходят в моих футболках.
Я хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу, потому что меня всегда останавливают. Это нормально, поскольку я известен. Поэтому стараюсь заниматься простыми вещами – ходить в гости к маме, брату или играть в видеоигры», – сказал Ямаль.
- В этом сезоне вингер провел за «Барселону» 14 матчей, забил 7 голов, сделал 9 ассистов.
- Ямаль дебютировал в основном составе клуба в 16-летнем возрасте 29 апреля 2023 года.
Источник: Barca Universal