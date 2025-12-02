Ямаль рассказал о своих проблемах из-за известности в 18 лет

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос по поводу своей известности в возрасте 18 лет.

«Трудно вести себя как обычный 18-летний. Даже если бы я захотел, то не смог бы. Дети идут домой из школы. Я же иду на тренировки с фотографами перед моим домом, а дети на улице ходят в моих футболках.

Я хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу, потому что меня всегда останавливают. Это нормально, поскольку я известен. Поэтому стараюсь заниматься простыми вещами – ходить в гости к маме, брату или играть в видеоигры», – сказал Ямаль.