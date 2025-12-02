«Реал», «Барселона» и «МЮ» поборются за игрока сборной Германии

Защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун попал в список возможных трансферов «Реала» следующим летом.
Скауты мадридцев следили за 22-летним левым защитником на играх франкфуртцев с «Кельном» и «Аталантой».
«Барселона» также интересуется Брауном, следит за ситуацией с футболистом и «Манчестер Юнайтед».
В «Айнтрахте» уверены, что защитник летом уйдет из команды. Клуб хочет заработать 60-70 миллионов евро на продаже игрока.
- Браун в этом сезоне провел за франкфуртцев 18 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2030 года.
- Защитника вызывали в сборную Германии в октябре и ноябре. Всего он провел 2 матча за национальную команду в отборе на ЧМ-2026.