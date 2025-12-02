«Реал», «Барселона» и «МЮ» поборются за игрока сборной Германии

Защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун попал в список возможных трансферов «Реала» следующим летом.

Скауты мадридцев следили за 22-летним левым защитником на играх франкфуртцев с «Кельном» и «Аталантой».

«Барселона» также интересуется Брауном, следит за ситуацией с футболистом и «Манчестер Юнайтед».

В «Айнтрахте» уверены, что защитник летом уйдет из команды. Клуб хочет заработать 60-70 миллионов евро на продаже игрока.