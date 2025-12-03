Стало известно, уволит ли «Реал» Алонсо при неудаче в матче с «Атлетиком»

В «Реале» сохраняют доверие к главному тренеру Хаби Алонсо, несмотря на серию из 3 матчей без побед в Примере.

Руководство клуба заметило признаки улучшения в последней игре с «Жироной» (1:1), а также победной встрече с «Олимпиакосом» (4:3) в Лиге чемпионов. В «Мадриде» считают, что победы в Ла Лиге остаются лишь вопросом времени.

Перенесенный матч 19-го тура Примеры с «Атлетиком» рассматривается «Реалом» как шанс улучшить ситуацию, а не как решающий момент для главного тренера Хаби Алонсо. У него есть право на ошибку.

В «Реале» не говорят о сроках для исправления ситуации или чeм-то подобном. В клубе отмечают, что команда продолжает борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов, хотя последние результаты, безусловно, оказали на нее негативное влияние.

Отмечается, что команда, находится в стадии становления и уже показывала несколько хороших результатов. При этом травмы не способствовали стабильности выступлений: в некоторых матчах отсутствовало до семи ключевых игроков.