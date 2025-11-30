Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3 в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте при счете 1:2 вместо Карлоса Солера.
После этого сансебастьянцы забили гол, который позволили им сравнять счет. Однако «Вильярреал» сумел добиться победы, забив решающий мяч на 90+5-й минуте.
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в последних 7 матчах чемпионата и Кубка Испании, но выходил с первых минут только в 2 из них. До встречи с «Вильярреалом» сансебастьянцы не проигрывали в 6 поединках подряд с участием российского хавбека.
Испания. Примера. 14 тур
Реал Сосьедад - Вильярреал - 2:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Перес, 31; 0:2 - А. Молейро, 57; 1:2 - К. Солер, 61; 2:2 - А. Барренечеа, 87; 2:3 - А. Молейро, 90+5.
Источник: «Бомбардир»