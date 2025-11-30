Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна

Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна

Сегодня, 18:03

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3 в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте при счете 1:2 вместо Карлоса Солера.

После этого сансебастьянцы забили гол, который позволили им сравнять счет. Однако «Вильярреал» сумел добиться победы, забив решающий мяч на 90+5-й минуте.

Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в последних 7 матчах чемпионата и Кубка Испании, но выходил с первых минут только в 2 из них. До встречи с «Вильярреалом» сансебастьянцы не проигрывали в 6 поединках подряд с участием российского хавбека.

Испания. Примера. 14 тур
Реал Сосьедад - Вильярреал - 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Перес, 31; 0:2 - А. Молейро, 57; 1:2 - К. Солер, 61; 2:2 - А. Барренечеа, 87; 2:3 - А. Молейро, 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира

Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку
Аршавин: «В России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда» 29
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина 12
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Реал Сосьедад Захарян Арсен
