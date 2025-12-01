Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алонсо прокомментировал ничью «Реала» с «Жироной»

Сегодня, 09:08
1

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о гостевом матче 14-го тура Примеры с «Жироной» (1:1).

«В сезоне бывают разные фазы. В начале мы стабильно играли вне дома. В последних матчах все изменилось.

Второй тайм у нас был намного лучше первого. Мы смогли отыграться. У нас было три или четыре момента, чтобы забить еще и победить.

Надо придерживаться высоких стандартов, необходимых для игры за «Реал». А сезон длинный.

Я не упрекаю игроков, потому что они хорошо отреагировали на гол. Нам нужно сохранять единство и быть при этом самокритичными, а также сохранять желание побеждать на выезде. В эту среду у нас есть возможность сделать это в Бильбао.

Нам не удавалось доминировать на протяжении длинных отрезков, а мы к этому стремимся. Надо проанализировать, почему это не получилось», – сказал Алонсо.

  • Гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 67-й минуте с пенальти. У «Жироны» отличился Аззедин Унаи на 45-й.
  • «Реал» закончил вничью три гостевых матча подряд в Примере.

Еще по теме:
Примера. «Реал» не смог победить команду из зоны вылета – у мадридцев три ничьих подряд 2
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов» 8
«Реал» отказался от подписания защитника «Ливерпуля»
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Жирона Алонсо Хаби
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1764578862
забудь, игры нет, команды нет. Все давно поняли что играть можно автобусом против реала и он ничего не сделает ,какой смысл от скоротси вини и мбаппе когда им некуда бежать) реалу ничего не светит. а до переса когда-нибудь в этой жизни дойдет что топ клуба без ЦН не бывает, реалу настолько не хватает ЦН, что даже Хоселу, который не годился бы и на банке вильяреала сидеть - пришел в реал и "********" забивая часто и важные голы. играть против автобуса винисиусом и мбаппе это смешно.
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Винисиус опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
14:16
Алонсо прокомментировал ничью «Реала» с «Жироной»
09:08
1
Примера. «Реал» не смог победить команду из зоны вылета – у мадридцев три ничьих подряд
00:56
7
Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна
Вчера, 18:03
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом» (3:1) и возглавила таблицу, у Ольмо дубль
29 ноября
Боатенг признался, что «Барселона» не могла подписать его без одобрения Месси
29 ноября
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
28 ноября
8
Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м
28 ноября
1
«Реал» отказался от подписания защитника «Ливерпуля»
28 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на слухи об увольнении из «Реала»
26 ноября
Левандовски ответил на предложение перейти в другой европейский клуб
25 ноября
Три звездных игрока «Реала» недовольны Алонсо
25 ноября
ФотоМбаппе получил трофей Пичичи
25 ноября
Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Хаби Алонсо
25 ноября
Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду
24 ноября
6
Винисиус огласил Пересу свое решение по будущему в «Реале»
24 ноября
4
В Испании раскрыли проблемы Хаби Алонсо в «Реале»
24 ноября
1
Примера. «Реал» потерял очки с «Эльче», вырвав ничью в концовке
24 ноября
5
Фото«Бетис» продлил контракт с пятикратным победителем Лиги чемпионов
23 ноября
Фото«Реал» оконфузился, спутав действующего футболиста с погибшим братом Жоты
23 ноября
1
Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»
23 ноября
Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»
22 ноября
В Испании оценили перспективы Карпина найти работу в Примере
22 ноября
1
Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны»
21 ноября
4
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»
21 ноября
1
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб
20 ноября
1
Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду
20 ноября
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
20 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 