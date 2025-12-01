Алонсо прокомментировал ничью «Реала» с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о гостевом матче 14-го тура Примеры с «Жироной» (1:1).

«В сезоне бывают разные фазы. В начале мы стабильно играли вне дома. В последних матчах все изменилось.

Второй тайм у нас был намного лучше первого. Мы смогли отыграться. У нас было три или четыре момента, чтобы забить еще и победить.

Надо придерживаться высоких стандартов, необходимых для игры за «Реал». А сезон длинный.

Я не упрекаю игроков, потому что они хорошо отреагировали на гол. Нам нужно сохранять единство и быть при этом самокритичными, а также сохранять желание побеждать на выезде. В эту среду у нас есть возможность сделать это в Бильбао.

Нам не удавалось доминировать на протяжении длинных отрезков, а мы к этому стремимся. Надо проанализировать, почему это не получилось», – сказал Алонсо.