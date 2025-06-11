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Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026

Вчера, 23:36
1

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о выходе команды на ЧМ-2026.

  • Бразильцы досрочно вышли на турнир после победы над Парагваем (1:0).
  • Бразилия – единственная сборная, которая не пропустила ни одного чемпионата мира.
  • Последняя победа – в 2002 году.

«Теперь нам нужно упорно работать, до чемпионата мира всего год. Важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах отбора.

Болельщики довольны. Благодарю их за теплый прием. Теперь надо думать о будущем», – сказал Анчелотти.

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Источник: Globo Esporte
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия. Серия А Бразилия Анчелотти Карло
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Комментарии (1)
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Круче чем вареные яица
1749674652
Взяли Жорсона, возьмен Уэсли. Почему бы, до кучи, не взять Анчелотти? :))))
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