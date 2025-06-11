Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о выходе команды на ЧМ-2026.
- Бразильцы досрочно вышли на турнир после победы над Парагваем (1:0).
- Бразилия – единственная сборная, которая не пропустила ни одного чемпионата мира.
- Последняя победа – в 2002 году.
«Теперь нам нужно упорно работать, до чемпионата мира всего год. Важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах отбора.
Болельщики довольны. Благодарю их за теплый прием. Теперь надо думать о будущем», – сказал Анчелотти.
Источник: Globo Esporte