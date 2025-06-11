Анчелотти прокомментировал выход Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о выходе команды на ЧМ-2026.

Бразильцы досрочно вышли на турнир после победы над Парагваем (1:0).

Бразилия – единственная сборная, которая не пропустила ни одного чемпионата мира.

Последняя победа – в 2002 году.

«Теперь нам нужно упорно работать, до чемпионата мира всего год. Важно показать хороший футбол в двух заключительных матчах отбора.

Болельщики довольны. Благодарю их за теплый прием. Теперь надо думать о будущем», – сказал Анчелотти.