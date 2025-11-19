Защитник «Реала» получил травму в сборной

«Реал» сообщил о травме бразильского защитника Эдера Милитао.

«По результатам обследования, проведeнного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позже», – говорится в сообщении клуба.