Защитник «Реала» получил травму в сборной

«Реал» сообщил о травме бразильского защитника Эдера Милитао.
«По результатам обследования, проведeнного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позже», – говорится в сообщении клуба.
- 27-летний Милитао получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса (1:1), который прошeл во Франции. Он был заменeн на 60-й минуте встречи.
- В этом сезоне защитник провел 13 матчей за «Реал», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: официальный сайт «Реала»