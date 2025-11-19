Введите ваш ник на сайте
Защитник «Реала» получил травму в сборной

Сегодня, 18:25

«Реал» сообщил о травме бразильского защитника Эдера Милитао.

«По результатам обследования, проведeнного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Эдера Милитао диагностировано повреждение большой приводящей мышцы правой ноги. Дальнейшие новости будут опубликованы позже», – говорится в сообщении клуба.

  • 27-летний Милитао получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса (1:1), который прошeл во Франции. Он был заменeн на 60-й минуте встречи.
  • В этом сезоне защитник провел 13 матчей за «Реал», забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Товарищеские матчи Тунис Бразилия Реал Милитао Эдер
