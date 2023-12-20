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Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
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26 марта
08:52
Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память жертв теракта в «Крокусе»
12 января
19:52
ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
10 января
23:23
Сборная Бразилии назначила нового тренера
17:34
Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров
2
13:10
Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований
3
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Все новости
12 апреля
10:03
Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки
26 марта
08:52
Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память жертв теракта в «Крокусе»
25 марта
12:24
Рикельме раскритиковал современных футболистов
08:16
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
14 марта
12:11
Фото
Сборная Аргентины представила новую форму
21 февраля
08:59
Президент Аргентины высказался о Месси
1
2 февраля
11:39
В Мексике во время товарищеского матча убили игрока
12 января
19:52
ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
10 января
23:23
Сборная Бразилии назначила нового тренера
17:34
Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров
2
13:10
Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований
3
8 января
07:56
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
6 января
12:40
В Бразилии сообщили об увольнении главного тренера сборной
10:43
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
1
2 января
19:45
Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии
20 декабря 2023
08:04
Неймар пропустит Кубок Америки-2024
2
16 декабря 2023
15:29
Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии
8 декабря 2023
07:42
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
1
30 ноября 2023
14:48
Скалони определился со своим будущим в сборной Аргентины
28 ноября 2023
22:26
Анчелотти точно возглавит сборную Бразилии – тренер дал гарантии
1
25 ноября 2023
12:49
Игрок сборной Аргентины – о победе над Бразилией: «Порно»
24 ноября 2023
17:54
Фото
Отец Родриго назвал Месси «маленьким святошей» после конфликта Лео с сыном
2
08:58
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
1
23 ноября 2023
20:32
Фото
Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина
6
20:00
Ди Мария пытался плюнуть в бразильских болельщиков
11:40
Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина
1
22 ноября 2023
19:32
Месси травмировался в последнем матче года
1
15:30
Бразилия в последних 3 матчах забила в 3 раза меньше, чем Сан-Марино
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Главная
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Таблица
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ - таблица
Сезон:
2023/2024
2021/2022
2016/2017
2012/2013
2010
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Аргентина
6
5
0
1
8
2
+6
15
2
Уругвай
6
4
1
1
13
5
+8
13
3
Колумбия
6
3
3
0
6
3
+3
12
4
Эквадор
6
3
2
1
5
3
+2
11
5
Венесуэла
6
2
3
1
6
3
+3
9
6
Бразилия
6
2
1
3
8
7
+1
7
7
Парагвай
6
1
2
3
1
3
-2
5
8
Чили
6
1
2
3
3
7
-4
5
9
Боливия
6
1
0
5
4
14
-10
3
10
Перу
6
0
2
4
1
8
-7
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Уругвай
3
3
0
0
8
1
+7
9
2
Венесуэла
3
2
1
0
4
0
+4
7
3
Колумбия
3
2
1
0
5
3
+2
7
4
Эквадор
3
2
1
0
3
1
+2
7
5
Аргентина
3
2
0
1
2
2
0
6
6
Чили
3
1
2
0
2
0
+2
5
7
Бразилия
3
1
1
1
6
3
+3
4
8
Парагвай
3
1
1
1
1
1
0
4
9
Боливия
3
1
0
2
3
5
-2
3
10
Перу
3
0
1
2
1
4
-3
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Аргентина
3
3
0
0
6
0
+6
9
2
Колумбия
3
1
2
0
1
0
+1
5
3
Уругвай
3
1
1
1
5
4
+1
4
4
Эквадор
3
1
1
1
2
2
0
4
5
Бразилия
3
1
0
2
2
4
-2
3
6
Венесуэла
3
0
2
1
2
3
-1
2
7
Парагвай
3
0
1
2
0
2
-2
1
8
Перу
3
0
1
2
0
4
-4
1
9
Чили
3
0
0
3
1
7
-6
0
10
Боливия
3
0
0
3
1
9
-8
0
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