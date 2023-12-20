- 12 апреля
- 10:03 Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки
- 26 марта
- 08:52 Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память жертв теракта в «Крокусе»
- 25 марта
- 12:24 Рикельме раскритиковал современных футболистов
- 08:16 Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
- 14 марта
- 12:11 Фото Сборная Аргентины представила новую форму
- 21 февраля
- 08:59 Президент Аргентины высказался о Месси 1
- 2 февраля
- 11:39 В Мексике во время товарищеского матча убили игрока
- 12 января
- 19:52 ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
- 10 января
- 23:23 Сборная Бразилии назначила нового тренера
- 17:34 Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров 2
- 13:10 Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований 3
- 8 января
- 07:56 Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
- 6 января
- 12:40 В Бразилии сообщили об увольнении главного тренера сборной
- 10:43 Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита» 1
- 2 января
- 19:45 Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии
- 20 декабря 2023
- 08:04 Неймар пропустит Кубок Америки-2024 2
- 16 декабря 2023
- 15:29 Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии
- 8 декабря 2023
- 07:42 Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024 1
- 30 ноября 2023
- 14:48 Скалони определился со своим будущим в сборной Аргентины
- 28 ноября 2023
- 22:26 Анчелотти точно возглавит сборную Бразилии – тренер дал гарантии 1
- 25 ноября 2023
- 12:49 Игрок сборной Аргентины – о победе над Бразилией: «Порно»
- 24 ноября 2023
- 17:54 Фото Отец Родриго назвал Месси «маленьким святошей» после конфликта Лео с сыном 2
- 08:58 Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке 1
- 23 ноября 2023
- 20:32 Фото Родриго хлестко ответил Месси во время стычки на игре Бразилия – Аргентина 6
- 20:00 Ди Мария пытался плюнуть в бразильских болельщиков
- 11:40 Заявление КОНМЕБОЛ по массовой драке перед матчем Бразилия – Аргентина 1
- 22 ноября 2023
- 19:32 Месси травмировался в последнем матче года 1
- 15:30 Бразилия в последних 3 матчах забила в 3 раза меньше, чем Сан-Марино 1
- 13:38 Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
- 13:04 Месси призвал покончить с репрессиями против аргентинцев в Бразилии