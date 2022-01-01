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Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Футбольные стадионы
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024-2025 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Маракана
Рио-де-Жанейро
78 838
2
Нео Кимика Арена
Сан-Паулу
65 807
3
Монументаль
Буэнос-Айрес
65 645
4
Фонте-Нова
Сальвадор
66 080
5
Коуто Перейра
Куритиба
37 182
6
Мунисипаль де Эль-Альто
Эль-Альто
22 000
7
Эстадио Сентенарио
Монтевидео
73 609
8
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Сантьяго
46 000
9
Монументаль де Матурин
Матурин
51 796
10
Дефенсорес дель Чако
Асунсьон
36 000
11
Национальный
Лима
45 574
12
Монументаль
Лима
80 093
13
Насьонал Манэ Гарринча
Бразилиа
71 500
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