Гасперини: «Физическая агрессия была со стороны Гомеса. Он не уважал владельцев «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил полузащитнику «Севильи» Алехандро Гомесу, обвинившему тренера в физической агрессии.

«Поведение и отношение Гомеса к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и партнеров по команде.

Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей. Настоящая причина, по которой он ушел из «Аталанты» – это то, что он не уважал владельцев клуба.

Надеюсь, он продолжит заявлять о себе игрой, как это было в «Аталанте», – сказал Гасперини.

Гомес забил 3 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах прошлого сезона Примеры.

Этим летом он стал победителем Кубка Америки.

Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»