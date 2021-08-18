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    Гасперини: «Физическая агрессия была со стороны Гомеса. Он не уважал владельцев «Аталанты»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил полузащитнику «Севильи» Алехандро Гомесу, обвинившему тренера в физической агрессии.

    «Поведение и отношение Гомеса к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и партнеров по команде.

    Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей. Настоящая причина, по которой он ушел из «Аталанты» – это то, что он не уважал владельцев клуба.

    Надеюсь, он продолжит заявлять о себе игрой, как это было в «Аталанте», – сказал Гасперини.

    • Гомес забил 3 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах прошлого сезона Примеры.
    • Этим летом он стал победителем Кубка Америки.

    Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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