Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес рассказал о причинах ухода из «Аталанты».

«Я ослушался его тактических указаний в матче с «Мидтьюлландом». До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть справа, хотя я очень хорошо играл слева. И я сказал «нет».

Я сказал так во время игры, с камерами вокруг. Естественно, это разозлило его. Я понимал, что в перерыве он заменит меня. Так и произошло. Однако, в раздевалке он перешел границы и попытался меня ударить.

Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил встречи с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в «Аталанте». Признал, что был неправ: повел себя плохо как капитан и подал неправильный пример команде.

Но я также сказал ему, что мне нужны извинения от Гасперини. На следующий день было общее собрание команды. Я извинился перед тренером и партнерами за случившееся, но не получил извинений от тренера.

После этого я сообщил президенту, что не хочу играть за «Аталанту» под руководством Гасперини. Он сказал, что не собирается меня отпускать, и меня отправили тренироваться с дублем.

Это было некрасиво с их стороны. После семи лет в клубе, после всего, что я дал клубу, они выкинули меня. Они ужасно повели себя. У президента не нашлось яиц попросить тренера извиниться передо мной. Это был конец всему», – сказал Гомес.