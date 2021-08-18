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  • Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»

Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться»

18 августа 2021, 13:59
6

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес рассказал о причинах ухода из «Аталанты».

«Я ослушался его тактических указаний в матче с «Мидтьюлландом». До конца первого тайма оставалось десять минут, и он попросил меня сыграть справа, хотя я очень хорошо играл слева. И я сказал «нет».

Я сказал так во время игры, с камерами вокруг. Естественно, это разозлило его. Я понимал, что в перерыве он заменит меня. Так и произошло. Однако, в раздевалке он перешел границы и попытался меня ударить.

Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил встречи с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в «Аталанте». Признал, что был неправ: повел себя плохо как капитан и подал неправильный пример команде.

Но я также сказал ему, что мне нужны извинения от Гасперини. На следующий день было общее собрание команды. Я извинился перед тренером и партнерами за случившееся, но не получил извинений от тренера.

После этого я сообщил президенту, что не хочу играть за «Аталанту» под руководством Гасперини. Он сказал, что не собирается меня отпускать, и меня отправили тренироваться с дублем.

Это было некрасиво с их стороны. После семи лет в клубе, после всего, что я дал клубу, они выкинули меня. Они ужасно повели себя. У президента не нашлось яиц попросить тренера извиниться передо мной. Это был конец всему», – сказал Гомес.

  • Гомес забил 3 гола и отдал 1 ассист в 18 матчах прошлого сезона Примеры.
  • Этим летом он стал победителем Кубка Америки.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Испания. Примера Аталанта Севилья Гомес Алехандро Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (6)
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acor94
1629285422
Лол. За ослушание руководства тебя надо было сгноить в дубле до конца контракта. Запереть на базе и заставить тренероваться без отдыха! Извинений захотел? Ублюдок
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Maxi_7
1629287469
В принципе ты, чувак, подписал себе уход из команды уже своим "нет" - солдат, который ослушался раз, ослушается и второй и третий, а за ним другие это смекнут и будут делать тоже самое, так что я удивлен, что владелец не выставил его из клуба сам сразу после этого случая... что значит нет вообще... тебя не толчок драить заставили, а сыграть на другом фланге, это твоя обязанность по контракту - выполнять указания тренера.
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Лфшт
1629291172
А у тебя не хватило яиц ответить. "Он пытался меня ударить" - это фраза девочки школьницы
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хряк СМ
1629292902
В ПСЖ все такие выкидоны устраивают, потому руй им а не кубки.
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portero
1629302699
Он послал тренера и требует извинений, штрафов бы упырю навыписывать.... По моему клубы очень разбаловали футболистов с контрактами....
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