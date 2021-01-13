Sky Sport: «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес не перейдет в другой итальянский топ-клуб.
По информации Sky Sport Italia, клуб из Бергамо не намерен отпускать Гомеса стан конкурентов по чемпионату Италии, несмотря на наличие предложений от «Интера» и «Ювентуса».
Вероятнее всего, Гомес продолжит карьеру в другом чемпионате.
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».
Источник: Sky Sport