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Италия. Серия B
Команды
Падова
Алехандро Гомес
Статистика
€ 500 тыс
Алехандро Гомес - статистика
Падова
15 февраля 1988 (38)
#10 | Полузащитник
166 см | 60 кг
Аргентина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 32 тур
Падова
0 : 1
21.03.2026
Палермо
58' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Падова
1 : 2
01.02.2026
Монца
1' - 63'
Италия. Серия В, 20 тур
Падова
1 : 2
17.01.2026
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Падова
2 : 0
11.01.2026
Модена
1' - 78'
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
1' - 84'
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
1' - 79'
67'
Италия. Серия В, 16 тур
Реджана 1919
1 : 2
13.12.2025
Падова
1' - 74'
73'
Италия. Серия В, 15 тур
Падова
1 : 1
08.12.2025
Чезена
57' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
0 : 2
22.11.2025
Венеция
58' - 90'
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