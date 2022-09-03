Алехандро Гомес - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|166
|Вес
|60
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|166
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|13
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|72' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|06.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|71'
|29.10.2022
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|69' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|90'
|18.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|15.10.2022
|67' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|83' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|70' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|19.08.2022
|1' -68'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|1' -80'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|11' 73'