Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2023/2024 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Кубок Америки 2021 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011