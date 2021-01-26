Журналист Романо: «Аталанта» и «Севилья» согласовали трансфер Гомеса

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в «Севилью».
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб заплатит за футболиста 5,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона в качестве бонуса за различные достижения.
Контракт аргентинского форварда с «Севильей» будет рассчитан до июня 2024 года.
- По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Гасперини: «Гомес переходит в «Севилью»? Желаю ему всего наилучшего»
Источник: твиттер Фабрицио Романо