Журналист Романо: «Аталанта» и «Севилья» согласовали трансфер Гомеса

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в «Севилью».

По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб заплатит за футболиста 5,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона в качестве бонуса за различные достижения.

Контракт аргентинского форварда с «Севильей» будет рассчитан до июня 2024 года.

По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.

В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.

У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Гасперини: «Гомес переходит в «Севилью»? Желаю ему всего наилучшего»