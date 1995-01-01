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    Журналист Романо: «Аталанта» и «Севилья» согласовали трансфер Гомеса

    Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в «Севилью».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский клуб заплатит за футболиста 5,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона в качестве бонуса за различные достижения.

    Контракт аргентинского форварда с «Севильей» будет рассчитан до июня 2024 года.

    • По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    Гасперини: «Гомес переходит в «Севилью»? Желаю ему всего наилучшего»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      D C 18 минут назад

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      Рейтинг: +1671

      ItalianFootball 1 час назад

      Все с лыбой. Хорошо.

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