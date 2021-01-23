Гасперини: «Гомес переходит в «Севилью»? Желаю ему всего наилучшего»

Главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини спросили про потенциальный трансфер полузащитника Алехандро Гомеса в «Севилью». Итальянец его не подтвердил.

«Еще не знаю. Куда бы Гомес ни ушел, желаю ему всего наилучшего», – сказал Гасперини, чьи слова цитирует Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport Italia.