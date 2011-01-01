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    Журналист Скира: «Гомес согласовал контракт с «Севильей» с зарплатой 3 миллиона в год»

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес близок к трансферу в «Севилью». Условия согласованы.

    «Личный контракт согласован с зарплатой 3 миллиона евро в год. Срок – до 2023 года. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи договаривается с «Аталантой». Она просит 8-10 миллионов евро за игрока. Первое предложение испанцев было 5 миллионов. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Николо Скира.

    • По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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