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    Журналист Романо: «Начались переговоры «Севильи» и «Аталанты» по Гомесу. Его хотят продать за пределы Италии»

    Новым клубом полузащитника Алехандро Гомеса может стать «Севилья». Переговоры между ней и «Аталантой» уже идут.

    «Севилья» настаивает на подписании. Спортивный директор Рамон Мончи работает над очередной сделкой в своем стиле. Переговоры начались. «Аталанта» хочет продать игрока за пределы Италии», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    22.01.2021 23:05
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