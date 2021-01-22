Журналист Романо: «Начались переговоры «Севильи» и «Аталанты» по Гомесу. Его хотят продать за пределы Италии»

Новым клубом полузащитника Алехандро Гомеса может стать «Севилья». Переговоры между ней и «Аталантой» уже идут.

«Севилья» настаивает на подписании. Спортивный директор Рамон Мончи работает над очередной сделкой в своем стиле. Переговоры начались. «Аталанта» хочет продать игрока за пределы Италии», – написал инсайдер Фабрицио Романо.