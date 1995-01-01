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    Президент «Аталанты» – о конфликте Гасперини и Гомеса: «Тема закрыта. Тренер – навсегда, как и клуб»

    Антонио Перкасси, президент «Аталанты», высказался на тему конфликта полузащитника Алехандро Гомеса и главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Руководитель считает игрока неправым.

    «Тема закрыта, конец. Гасперини – навсегда, как и вся клубная структура», – сказал Перкасси.

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    Источник: Football Italia

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