Президент «Аталанты» – о конфликте Гасперини и Гомеса: «Тема закрыта. Тренер – навсегда, как и клуб»

Антонио Перкасси, президент «Аталанты», высказался на тему конфликта полузащитника Алехандро Гомеса и главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Руководитель считает игрока неправым.

«Тема закрыта, конец. Гасперини – навсегда, как и вся клубная структура», – сказал Перкасси.

Конфликт Гомеса и Гасперини проявился во время матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).

Гомес согласовал контракт с «Интером».

«Аталанта» идет в Серии А 7-й.

Гомес – болельщикам «Аталанты»: «Когда я уйду, вы узнаете всю правду»