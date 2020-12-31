Президент «Аталанты» – о конфликте Гасперини и Гомеса: «Тема закрыта. Тренер – навсегда, как и клуб»

Антонио Перкасси, президент «Аталанты», высказался на тему конфликта полузащитника Алехандро Гомеса и главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Руководитель считает игрока неправым.
«Тема закрыта, конец. Гасперини – навсегда, как и вся клубная структура», – сказал Перкасси.
- Конфликт Гомеса и Гасперини проявился во время матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).
- Гомес согласовал контракт с «Интером».
- «Аталанта» идет в Серии А 7-й.
Гомес – болельщикам «Аталанты»: «Когда я уйду, вы узнаете всю правду»
Источник: Football Italia