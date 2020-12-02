Гомес в матче с «Мидтьюлландом» отказался выполнять установку тренера. В перерыве Гасперини заменил игрока

У главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини случилось недопонимание с полузащитником Алехандро Гомесом в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).

Игрок отказался действовать на правом краю атаки, о чем его попросил тренер (реплика Гомеса в адрес Гасперини попала в интершум телетрансляции). Как следствие аргентинец в перерыве был заменен на Йосипа Иличича.