Гомес в матче с «Мидтьюлландом» отказался выполнять установку тренера. В перерыве Гасперини заменил игрока

У главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини случилось недопонимание с полузащитником Алехандро Гомесом в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).
Игрок отказался действовать на правом краю атаки, о чем его попросил тренер (реплика Гомеса в адрес Гасперини попала в интершум телетрансляции). Как следствие аргентинец в перерыве был заменен на Йосипа Иличича.
- Гомес весь второй тайм провел в раздевалке, не выйдя на скамейку запасных.
- Иличич принес команде ничью.
- «Аталанта» идет в группе второй.
Источник: La Gazzetta dello Sport