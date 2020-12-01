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    Гомес в матче с «Мидтьюлландом» отказался выполнять установку тренера. В перерыве Гасперини заменил игрока

    У главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини случилось недопонимание с полузащитником Алехандро Гомесом в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).

    Игрок отказался действовать на правом краю атаки, о чем его попросил тренер (реплика Гомеса в адрес Гасперини попала в интершум телетрансляции). Как следствие аргентинец в перерыве был заменен на Йосипа Иличича.

    • Гомес весь второй тайм провел в раздевалке, не выйдя на скамейку запасных.
    • Иличич принес команде ничью.
    • «Аталанта» идет в группе второй.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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