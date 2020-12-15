Гомес – болельщикам «Аталанты»: «Когда я уйду, вы узнаете всю правду»

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал конфликт с Джан Пьеро Гасперини во время матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).

«Дорогие болельщики «Аталанты»! Пишу вам здесь, потому что нет другого способа защитить себя и поговорить с вами. Просто хочу сказать, что вы узнаете всю правду, когда я уйду.

Вы знаете, какой я человек, и как сильно я вас люблю. Ваш капитан», – написал Гомес в сторис в инстаграме.