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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Гомес – болельщикам «Аталанты»: «Когда я уйду, вы узнаете всю правду»

    Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал конфликт с Джан Пьеро Гасперини во время матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (1:1).

    «Дорогие болельщики «Аталанты»! Пишу вам здесь, потому что нет другого способа защитить себя и поговорить с вами. Просто хочу сказать, что вы узнаете всю правду, когда я уйду.

    Вы знаете, какой я человек, и как сильно я вас люблю. Ваш капитан», – написал Гомес в сторис в инстаграме.

    • Гасперини заменил Гомеса в перерыве матча с «Мидтьюлландом». Аргентинец отказывался выполнять установку тренера.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Алехандро Гомеса

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    Сегодня, 07:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Установку тренера надо выполнять. На то ты и игрок и лидер команды. Здесь ты не прав Алехандро.

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 7 часов назад

      Аргентинец отказывался выполнять установку тренера? В дубль его, чтобы не мутил воду.

      1
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      Рейтинг: +5354

      KPCCSPB 8 часов назад

      Да уж, не прав он. На Месси что-ли насмотрелся? Которому тренеры ничего сказать не могут. Просто суть в том, что он обязан, именно ОБЯЗАН выполнять установки тренера, а не решать, надо ему это делать, или нет.

      1
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      Рейтинг: +1643

      ItalianFootball 9 часов назад

      Подрались ? Вы Гомеса видели ?

      0
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      Рейтинг: +1619

      LOKOfanatik19 11 часов назад

      Какой ты капитан, если на поле не выполняешь установку тренера. Какой пример подаешь? Классный игрок, но только при Гасперини многие и узнали о тебе. А ты ведь уже не молод.

      3
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      Рейтинг: +20

      TimTimTim > LOKOfanatik19 10 часов назад

      Что за рабский выкрик? Если человеку что-то не нравится - он имеет право об этом говорить и тем более имеет право этого не делать.

      0
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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 > TimTimTim 9 часов назад

      ну не заставил же Гасперини ему сосать член... он в первую очередь сотрудник клуба и у него контракт, если ему сказали условно прессинговать слевого фланга то он обязан это делать

      0
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      Рейтинг: +4431

      BarStep > TimTimTim 9 часов назад

      Анархическое мышление у тебя.. В обществе (в любом) есть правила и законы, которым гражданин обязан подчиняться - это глобально. И есть отдельно взятый ФК, у которого для работников установлены определенные правила, в т.ч. что, когда, кому и как говорить/не говорить - это уже частности.. Вот дома, на своей территории, можешь делать всё что угодно (если жена позволит), кроме как не шуметь и не писать в унитаз стоя (как в Швейцарии например)..

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner > TimTimTim 7 часов назад

      Разрывай контракт, уходи из команды и ТОЛЬКО ПОТОМ говори что хочешь. А пока ты в команде - ВЫПОЛНЯЙ УКАЗАНИЯ ТРЕНЕРА!

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      Рейтинг: +20

      TimTimTim > InterMilLano1908 4 часа назад

      Получается, если тренер сказал победить, а команда проиграла, то можно со всеми разрывать контракт?

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