Corriere della Sera: Гомес согласовал условия контракт с «Интером». «Аталанта» просит за аргентинца 8-12 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может перейти в «Интер». Футболист и клуб достигли принципиальной договоренности о переходе.

По информации Corriere della Sera, Гомес подпишет контракт лета 2023 года, в зарплата составит 2,5 миллиона евро. «Аталанта» рассчитывает получить за футболиста 8-12 миллионов евро.