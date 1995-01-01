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    Corriere della Sera: Гомес согласовал условия контракт с «Интером». «Аталанта» просит за аргентинца 8-12 миллионов

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может перейти в «Интер». Футболист и клуб достигли принципиальной договоренности о переходе.

    По информации Corriere della Sera, Гомес подпишет контракт лета 2023 года, в зарплата составит 2,5 миллиона евро. «Аталанта» рассчитывает получить за футболиста 8-12 миллионов евро.

    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл 10 матчей, забив четыре мяча и сделав два ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».

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    Источник: Corriere della Sera

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