Ди Марцио: Гомес может перейти из «Аталанты» в «Севилью»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в «Севилье».

32-летний аргентинец попал в сферу интересов испанского клуба. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в трансфере заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, ранее работавший в «Роме».

Сообщается, что «Севилья» еще не отправляла официальный запрос в «Аталанту» по футболисту.