Ди Марцио: Гомес может перейти из «Аталанты» в «Севилью»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в «Севилье».
32-летний аргентинец попал в сферу интересов испанского клуба. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в трансфере заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, ранее работавший в «Роме».
Сообщается, что «Севилья» еще не отправляла официальный запрос в «Аталанту» по футболисту.
- По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио