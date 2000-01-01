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    Ди Марцио: Гомес может перейти из «Аталанты» в «Севилью»

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в «Севилье».

    32-летний аргентинец попал в сферу интересов испанского клуба. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в трансфере заинтересован лично спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, ранее работавший в «Роме».

    Сообщается, что «Севилья» еще не отправляла официальный запрос в «Аталанту» по футболисту.

    • По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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