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    Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»

    Футболист сборной Аргентины Алехандро Гомес поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2022.

    «Мы готовились к матчу 1/4 финала с Нидерландами, а перед этим Бразилия играла свой матч. Мы сказали себе: «Если они проиграют, то это в нашу пользу». Мы следили за серией пенальти, и когда Хорватия одержала победу, мы праздновали еe так, будто выиграли сами», – приводит слова Гомеса «Чемпионат» со ссылкой на твиттер DSports.

    • Гомес в Катаре провел 2 матча.
    • Аргентина в финале победила Францию.
    • Аргентинцы выиграли ЧМ впервые с 1986 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2023 23:25
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