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  • Игрок сборной Аргентины заколдовал партнера, чтобы попасть на ЧМ-2022: безумная история про чемпионов мира

Игрок сборной Аргентины заколдовал партнера, чтобы попасть на ЧМ-2022: безумная история про чемпионов мира

18 марта 2023, 13:22

Футболиста «Севильи» Алехандро Гомеса заподозрили в использовании черной магии.

Он якобы обращался к ведьме, чтобы замедлить восстановление Джовани Ло Чельсо из «Вильярреала» в преддверии ЧМ-2022.

Гомес считал, что это поможет ему попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.

Об этом сообщил журналист ESPN Гонсало Кардосо (более 20 тысяч подписчиков в твиттере).

По его словам, в аргентинской сборной узнали о действиях Гомеса, поэтому его не вызвали на матчи с Панамой и Кюрасао.

Сам полузащитник все обвинения отрицает, а свое отсутствие в национальной команде объясняет травмой.

Кстати, на ЧМ-2022 Гомес все-таки сыграл, поучаствовал в двух играх и стал чемпионом мира.

А вот Ло Чельсо период с октября по март пропустил. Совпадение?

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Источник: Bolavip
Чемпионат мира Аргентина Гомес Алехандро Ло Чельсо Джовани
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