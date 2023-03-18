Футболиста «Севильи» Алехандро Гомеса заподозрили в использовании черной магии.
Он якобы обращался к ведьме, чтобы замедлить восстановление Джовани Ло Чельсо из «Вильярреала» в преддверии ЧМ-2022.
Гомес считал, что это поможет ему попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.
Об этом сообщил журналист ESPN Гонсало Кардосо (более 20 тысяч подписчиков в твиттере).
По его словам, в аргентинской сборной узнали о действиях Гомеса, поэтому его не вызвали на матчи с Панамой и Кюрасао.
Сам полузащитник все обвинения отрицает, а свое отсутствие в национальной команде объясняет травмой.
Кстати, на ЧМ-2022 Гомес все-таки сыграл, поучаствовал в двух играх и стал чемпионом мира.
А вот Ло Чельсо период с октября по март пропустил. Совпадение?
Источник: Bolavip