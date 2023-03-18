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    Гомес заколдовал Ло Чельсо, чтобы попасть на ЧМ-2022: безумная история про чемпионов мира

    Футболиста «Севильи» Алехандро Гомеса заподозрили в использовании черной магии.

    Он якобы обращался к ведьме, чтобы замедлить восстановление Джовани Ло Чельсо из «Вильярреала» в преддверии ЧМ-2022.

    Гомес считал, что это поможет ему попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира.

    Об этом сообщил журналист ESPN Гонсало Кардосо.(более 20 тысяч подписчиков в твиттере).

    По его словам, в аргентинской сборной узнали о действиях Гомеса, поэтому его не вызвали на матчи с Панамой и Кюрасао.

    Сам полузащитник все обвинения отрицает, а свое отсутствие в национальной команде объясняет травмой.

    Кстати, на ЧМ-2022 Гомес все-таки сыграл, поучаствовал в двух играх и стал чемпионом мира.

    А вот Ло Чельсо период с октября по март пропустил. Совпадение?

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    Источник: Bolavip

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