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    Ди Марцио: «Ювентус» попробует приобрести Гомеса, если продаст Бернардески в «Герту»

    Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца и попробует приобрести его в случае продажи Федерико Бернардески в «Герту».

    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл 10 матчей, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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