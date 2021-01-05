Ди Марцио: «Ювентус» попробует приобрести Гомеса, если продаст Бернардески в «Герту»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца и попробует приобрести его в случае продажи Федерико Бернардески в «Герту».
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл 10 матчей, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист и тренер подрались в раздевалке в перерыве матча с «Мидтьюлландом».
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио