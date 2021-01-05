Ди Марцио: «Ювентус» попробует приобрести Гомеса, если продаст Бернардески в «Герту»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца и попробует приобрести его в случае продажи Федерико Бернардески в «Герту».