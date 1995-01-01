Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Гомес вылетел на подписание контракта с «Севильей»

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в «Севилье». Аргентинец улетел в Испанию.

    «Гомес с агентом вылетел в Севилью. Сумма трансфера 5,5 миллиона евро + 3 миллиона в виде бонусов. Игрок будет получать 3 миллиона в год. Контракт до 2024 года», – написал Фабрицио Романо.

    • По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82175
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru