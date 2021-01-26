Гомес вылетел на подписание контракта с «Севильей»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в «Севилье». Аргентинец улетел в Испанию.

«Гомес с агентом вылетел в Севилью. Сумма трансфера 5,5 миллиона евро + 3 миллиона в виде бонусов. Игрок будет получать 3 миллиона в год. Контракт до 2024 года», – написал Фабрицио Романо.