Гомес вылетел на подписание контракта с «Севильей»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в «Севилье». Аргентинец улетел в Испанию.
«Гомес с агентом вылетел в Севилью. Сумма трансфера 5,5 миллиона евро + 3 миллиона в виде бонусов. Игрок будет получать 3 миллиона в год. Контракт до 2024 года», – написал Фабрицио Романо.
- По информации Sky Sport, «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.