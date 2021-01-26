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    Гомес перешел из «Аталанты» в «Севилью»

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перешел в «Севилью».

    Контракт 32-летнего аргентинца с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» заплатит за Гомеса 5,5 миллиона евро + 3 миллиона в виде бонусов. Игрок будет получать 3 миллиона в год.

    • Ранее «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
    • В нынешнем сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
    • У футболиста испортились отношения с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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    Источник: официальный сайт «Севильи»

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    26.01.2021 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1657

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Теперь посмотрим, как крут Аргентинец))) Время на раскачку нет.... Все таки, СериАл не Ла Лига...

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