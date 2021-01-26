Гомес перешел из «Аталанты» в «Севилью»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перешел в «Севилью».
Контракт 32-летнего аргентинца с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» заплатит за Гомеса 5,5 миллиона евро + 3 миллиона в виде бонусов. Игрок будет получать 3 миллиона в год.
- Ранее «Аталанта» заблокировала трансфер Гомеса в итальянские топ-клубы.
- В нынешнем сезоне Серии А Гомес сыграл в 10 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
- У футболиста испортились отношения с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Источник: официальный сайт «Севильи»