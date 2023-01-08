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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 08 января 2023
Райо Вальекано
08.01.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
20'
С. Камельо
7'
И. Баллиу (АГ)
40'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Бетис
Замена
А. Мартин
️️️️
О. Валентин
90'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
90'
90'
Замена
Хуанми
️️️️
Н. Фекир
90'
Замена
В. Руис
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
О. Валентин
84'
82'
Желтая карточка
Л. Энрике
Замена
Р. Нтека
️️️️
Ф. Гарсия
80'
74'
Замена
Родри
️️️️
С. Каналес
68'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
Р. де Томас
️️️️
О. Трехо
62'
Замена
С. Комесанья
️️️️
У. Лопес
62'
Желтая карточка
О. Трехо
57'
53'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
А. Гарсия
51'
46'
Замена
Г. Родригес
️️️️
А. Гуардадо
40'
ГОЛ! 1:2!
Л. Энрике
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ! 1:1!
С. Камельо
20'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Баллиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
3-1-1-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
18
Гуардадо
11
Энрике
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
24
Руйбаль
8
Лопес
14
Комесанья
14
Комесанья
8
Лопес
11
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
11
Гарсия
23
Валентин
11
Мартин
11
Мартин
23
Валентин
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
8
Трехо
9
де Томас
9
де Томас
8
Трехо
11
Энрике
4
Руис
4
Руис
11
Энрике
18
Гуардадо
2
Родригес
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
10
Родри
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Фекир
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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