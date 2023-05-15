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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 15 мая 2023
Бетис
15.05.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
5'
Ю. Сабали
44'
А. Перес
90+6'
Б. Иглесиас
52'
С. Комесанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Хоакин
90'
+6
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
+1
Замена
Хуанми
️️️️
А. Перес
90'
+1
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
90'
88'
Замена
А. Мартин
️️️️
И. Баллиу
82'
Желтая карточка
А. Мумин
Замена
Родри
️️️️
Л. Энрике
76'
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
76'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
Желтая карточка
К. Браво
72'
67'
Замена
С. Камельо
️️️️
О. Трехо
66'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
65'
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Комесанья
Пас отдал
Ф. Гарсия
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
46'
Желтая карточка
Ю. Сабали
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
В. Жозе
44'
7'
Желтая карточка
О. Валентин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сабали
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
22
Перес
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
2
Мумин
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
9
де Томас
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
11
Энрике
10
Родри
10
Родри
11
Энрике
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
22
Перес
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Перес
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
20
Баллиу
11
Мартин
11
Мартин
20
Баллиу
8
Трехо
10
Камельо
10
Камельо
8
Трехо
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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