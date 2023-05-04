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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 04 мая 2023
Атлетик
04.05.2023, четверг, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
6'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Бетис
Красная карточка
Д. Вивиан
90'
+3
82'
Желтая карточка
А. Гуардадо
82'
Замена
Абнер
️️️️
А. Гуардадо
Замена
А. Капа
️️️️
О. де Маркос
80'
Замена
А. Арес
️️️️
М. Весга
80'
75'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
75'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Перес
65'
Замена
Родри
️️️️
В. Карвалью
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
65'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
58'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Гарсия
58'
56'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
О. де Маркос
49'
43'
Желтая карточка
А. Перес
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
3-1-3-1-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
33
Миранда
10
Карвалью
24
Акуоку
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
22
Перес
18
де Маркос
2
Капа
2
Капа
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
21
Эррера
21
Эррера
14
Дани Гарсия
6
Весга
7
Арес
7
Арес
6
Весга
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
18
Гуардадо
16
Абнер
16
Абнер
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Родри
10
Родри
10
Карвалью
22
Перес
11
Энрике
11
Энрике
22
Перес
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko
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