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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Бетис
Вальядолид - Бетис: обзор матча 09 октября 2022
Вальядолид
09.10.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
В. Карвалью
Замена
З. Феддаль
️️️️
Х. Санчес
81'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
О. Плано
81'
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Желтая карточка
С. Эскудеро
73'
Замена
Мончу
️️️️
И. Санчес
69'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Р. Меса
69'
59'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Л. Энрике
59'
Замена
Ю. Сабали
️️️️
М. Монтойя
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
А. Агуадо
56'
37'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Родри
35'
Красная карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
6
Мончу
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Хосе Алонсо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Хуан Крус
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
18
Эскудеро
12
Фернандес
15
Санчес
22
Фреснеда
71
Перес
16
Меса
18
Агуадо
20
Плано
10
Санчес
11
Леон
4-1-1-3-1
1
Силва
33
Монтойя
2
Пеццелла
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
11
Энрике
10
Родри
20
Каналес
7
Иглесиас
15
Санчес
3
Феддаль
3
Феддаль
15
Санчес
10
Санчес
6
Мончу
6
Мончу
10
Санчес
20
Плано
14
Гвардиола
14
Гвардиола
20
Плано
18
Агуадо
19
Вайссман
19
Вайссман
18
Агуадо
16
Меса
12
Нарваэс
12
Нарваэс
16
Меса
10
Родри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Родри
33
Монтойя
20
Сабали
20
Сабали
33
Монтойя
11
Энрике
24
Руйбаль
24
Руйбаль
11
Энрике
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Хосе Алонсо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Хуан Крус
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Хосе Алонсо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Хуан Крус
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Бетис
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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