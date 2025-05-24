24.05.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
23
Саэнс
2
Альтимира
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Крус
25
Диоманде
16
Эль-Хаддади
19
Раба
4-3-3
1
Хейн
27
Кандела
4
Айду
15
Джемерт
17
Энрике
23
Ануар
44
Никичер
21
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
13
Тапиа
14
Чикко
14
Чикко
13
Тапиа
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
25
Диоманде
9
Гарсия
9
Гарсия
25
Диоманде
16
Эль-Хаддади
11
Дюк
11
Дюк
16
Эль-Хаддади
4
Айду
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Айду
27
Кандела
2
Перес
2
Перес
27
Кандела
23
Ануар
16
16
23
Ануар
9
Латаса
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Латаса
14
Силла
19
Арну
19
Арну
14
Силла
Остались в запасе
Леганес
Вальядолид
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Андре Феррейра
ВР
33
Iago Parente
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Xavi Moreno
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
33
Iago Parente
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Xavi Moreno
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Леганес - Вальядолид
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
461
388
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Вальядолида», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»