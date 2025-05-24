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  • «Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 18:20
Леганес
24.05.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
24' Х. Эрнандес 36' Я. Диоманде 40' Х. Крус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
23
Ануар
(К) ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Ibrahim Alani
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
30
Xavi Moreno
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
15
Эрнандес
55
Гонсалес
23
Саэнс
2
Альтимира
13
Тапиа
8
Сиссе
19
Крус
25
Диоманде
16
Эль-Хаддади
19
Раба
4-3-3
1
Хейн
27
Кандела
4
Айду
15
Джемерт
17
Энрике
23
Ануар
44
Никичер
21
9
Латаса
14
Силла
18
Моро
13
Тапиа
14
Чикко
14
Чикко
13
Тапиа
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
25
Диоманде
9
Гарсия
9
Гарсия
25
Диоманде
16
Эль-Хаддади
11
Дюк
11
Дюк
16
Эль-Хаддади
4
Айду
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Айду
27
Кандела
2
Перес
2
Перес
27
Кандела
23
Ануар
16
16
23
Ануар
9
Латаса
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Латаса
14
Силла
19
Арну
19
Арну
14
Силла
Остались в запасе
Леганес
Вальядолид
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Андре Феррейра
ВР
33
Iago Parente
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Xavi Moreno
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
33
Iago Parente
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Xavi Moreno
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Леганес - Вальядолид
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
461
388
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Вальядолида», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес»«Вальядолид»

«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Леганес
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