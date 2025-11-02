Введите ваш ник на сайте
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05

02 ноября 2025 10:23
Вальядолид - Гранада
03 нояб. 2025, понедельник 22:30 | Испания. Сегунда, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Фора «Гранады» (+0.5)
Сделать ставку

На «Хосе Соррилья» встретятся клубы с противоположными целями и разной динамикой. «Вальядолид» стремится вернуться в зону плей-офф, а «Гранада» борется за выживание, постепенно набирая очки после провального старта. Оба коллектива подходят к игре с серией без поражений, и встреча обещает быть напряжeнной.

«Вальядолид»

Команда занимает 9-е место и показывает умеренные результаты – стабильности пока не хватает. В последних пяти матчах «Вальядолид» забил 5 и пропустил 6 голов, действуя неровно как дома, так и на выезде. При этом в четырeх последних турах команда неизменно забивает, что говорит о живом нападении. Хуан Латаса остаeтся самым результативным игроком с тремя голами, но команде не хватает разнообразия в атаке. В обороне есть проблемы – «Вальядолид» пропускает в среднем больше одного мяча за игру.

«Гранада»

После неудачного старта коллектив заметно прибавил и не проигрывает уже семь матчей подряд. Несмотря на 19-е место, команда демонстрирует растущую уверенность и сбалансированную игру. В последних пяти матчах «Гранада» забила 10 голов и пропустила лишь 3. Особенно надeжно действует защита – три подряд сухих матча в лиге. В атаке хорошо проявляет себя Педро Алемань, который стабильно участвует в результативных действиях. Команда постепенно находит баланс между контролем мяча и быстрыми атаками.

Факты о командах

«Вальядолид»

  • 16 очков после 11 туров
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 забитого и 1.2 пропущенного за игру
  • Пропускает в трeх последних матчах

«Гранада»

  • 11 очков после 11 туров
  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 2.0 забитого и 0.6 пропущенного за матч
  • Не пропускает в трeх последних матчах

Личные встречи
30% (3)
20% (2)
50% (5)
10
Забитых мячей
14
1
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 2
11.04.2021
Гранада
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 3
22.11.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
2 : 1
15.02.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
1 : 1
24.09.2019
Гранада
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
1 : 0
09.02.2018
Вальядолид
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
2 : 1
16.09.2017
Гранада
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2014
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
4 : 0
10.01.2014
Вальядолид
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 1
20.04.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 0
24.11.2012
Гранада
Показать все

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Гранада»

Команды подходят к встрече с разной мотивацией, но схожей прагматичной игрой. «Вальядолид» будет стремиться использовать домашний фактор и контроль центра поля, тогда как «Гранада» наверняка сделает ставку на плотную оборону и быстрые переходы. Ожидается осторожный матч с небольшим количеством моментов, где гости могут воспользоваться ошибками хозяев. Учитывая форму «Гранады» и еe надeжность в защите, логично предположить, что гости не уйдут без очков.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Гранады» (+0.5) – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.05
Фора «Гранады» (+0.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Сегунда Гранада Вальядолид
18+
  • Читайте нас: 