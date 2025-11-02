На «Хосе Соррилья» встретятся клубы с противоположными целями и разной динамикой. «Вальядолид» стремится вернуться в зону плей-офф, а «Гранада» борется за выживание, постепенно набирая очки после провального старта. Оба коллектива подходят к игре с серией без поражений, и встреча обещает быть напряжeнной.

«Вальядолид»

Команда занимает 9-е место и показывает умеренные результаты – стабильности пока не хватает. В последних пяти матчах «Вальядолид» забил 5 и пропустил 6 голов, действуя неровно как дома, так и на выезде. При этом в четырeх последних турах команда неизменно забивает, что говорит о живом нападении. Хуан Латаса остаeтся самым результативным игроком с тремя голами, но команде не хватает разнообразия в атаке. В обороне есть проблемы – «Вальядолид» пропускает в среднем больше одного мяча за игру.

«Гранада»

После неудачного старта коллектив заметно прибавил и не проигрывает уже семь матчей подряд. Несмотря на 19-е место, команда демонстрирует растущую уверенность и сбалансированную игру. В последних пяти матчах «Гранада» забила 10 голов и пропустила лишь 3. Особенно надeжно действует защита – три подряд сухих матча в лиге. В атаке хорошо проявляет себя Педро Алемань, который стабильно участвует в результативных действиях. Команда постепенно находит баланс между контролем мяча и быстрыми атаками.

Факты о командах

«Вальядолид»

16 очков после 11 туров

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.0 забитого и 1.2 пропущенного за игру

Пропускает в трeх последних матчах

«Гранада»

11 очков после 11 туров

Не проигрывает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.0 забитого и 0.6 пропущенного за матч

Не пропускает в трeх последних матчах

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Гранада»

Команды подходят к встрече с разной мотивацией, но схожей прагматичной игрой. «Вальядолид» будет стремиться использовать домашний фактор и контроль центра поля, тогда как «Гранада» наверняка сделает ставку на плотную оборону и быстрые переходы. Ожидается осторожный матч с небольшим количеством моментов, где гости могут воспользоваться ошибками хозяев. Учитывая форму «Гранады» и еe надeжность в защите, логично предположить, что гости не уйдут без очков.

Рекомендованные ставки